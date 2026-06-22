Inversiones mineras en Argentina treparían a 6.181 millones de dólares en 2027

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Buenos Aires, 22 jun (EFE).- Las inversiones de las empresas mineras en Argentina ascenderían el próximo año a 6.181 millones de dólares, de acuerdo a un informe sectorial dado a conocer este lunes.

Según un informe elaborado por la consultora Abeceb para la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la inversión proyectada para 2027 es de 6.181 millones de dólares, desde desembolsos previstos para 2026 por 5.409 millones de dólares.

El estudio destaca que el Gobierno argentino ya ha admitido al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) un total de once proyectos mineros, con inversiones totales por 18.972 millones de dólares.

Otros siete proyectos, que suponen inversiones a futuro por 19.293 millones de dólares, están bajo análisis por parte del comité de evaluación del RIGI, un régimen creado en 2024 y que otorga varios beneficios a las empresas que concreten grandes inversiones en Argentina.

Según el informe, la minería representa actualmente el 17 % de la inversión extranjera directa en Argentina y tiene un peso del 0,6 % en el PIB del país suramericano, donde el sector emplea a unas 100.000 personas.

En los primeros cinco meses del año, Argentina registró exportaciones mineras por 3.890 millones de dólares, con un alza interanual del 73,8 %.

La minería argentina concretó en 2025 exportaciones por 6.056 millones de dólares, un 30 % más que en 2024.

Actualmente, las exportaciones de Argentina están lideradas por el oro, pero se verifica un crecimiento de los envíos de litio a medida que entran en producción los proyectos de este tipo.

Junto con el sector de hidrocarburos, la minería es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, con fuertes inversiones, sobre todo en cobre y litio. EFE

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