Investigan a Roblox en EE.UU. por seguridad deficiente y fomentar adicción entre menores

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Nueva York, 26 may (EFE).- La Fiscalía general del estado de Connecticut, en Estados Unidos, anunció este martes que ha presentado una demanda civil contra la empresa de videojuegos Roblox tras recibir denuncias sobre protocolos de seguridad insuficientes y el fomento de la adicción entre menores.

La demanda exige a Roblox que facilite información exhaustiva sobre la edad de sus usuarios en Connecticut, los ingresos generados por dichos usuarios y las horas que pasan en la plataforma, señala un comunicado.

La Fiscalía regional también solicita registros de la empresa relacionados con una serie de anuncios y reportajes de gran repercusión, incluidos los de un juego que intenta recrear el peor tiroteo en una escuela primaria en EE.UU., el de Sandy Hook (2012), que costó la vida a 20 niños y 8 adultos.

Igualmente, reclaman datos del jugador Schlep, un ‘youtuber’ que se autodenominaba «cazador de depredadores» y se dedicaba a investigar y atrapar presuntos depredadores sexuales de menores dentro del juego, y que fue expulsado de la plataforma, que lo acusó de violar sus términos de uso por simular conversaciones de riesgo y recopilar datos durante sus operaciones de ‘caza’.

Las autoridades han pedido, además, que se le faciliten datos sobre los «expertos de organizaciones de seguridad infantil y alfabetización mediática» que, según Roblex, fueron consultados para diseñar sus sistemas de seguridad y controles parentales.

Asimismo, se encuentran indagando sobre qué medidas ha tomado la empresa para prevenir el uso indebido de su moneda virtual, Robux.

La investigación de Connecticut se produce tras recientes acuerdos alcanzados con los fiscales generales de Nebraska, Texas, Florida, Luisiana y Kentucky, que presentaron también demandas al respecto.

Roblox enfrenta múltiples demandas en EE.UU. que lo acusan de no proteger debidamente a los menores y crear adicción a los juegos.

«Roblox creó un paraíso para la pedofilia en línea. Nuestra investigación busca descubrir qué sabía exactamente la compañía sobre la explotación infantil generalizada en su plataforma, cómo se ha beneficiado y qué ha hecho o no ha hecho para proteger a nuestros hijos», indicó el fiscal William Tong, citando en el texto.

El congresista estatal David Rutigliano destacó que los padres necesitan saber que cuando sus hijos se conectan a una plataforma es segura, «especialmente considerando que el 35 % de los usuarios de Roblox son menores de 13 años y el 38 % tienen entre 13 y 17 años».

Tong recordó que hoy una coalición de una treintena de fiscales generales bipartita envió una carta al Congreso federal oponiéndose a la propuesta de Ley de Internet para Niños y Seguridad Digital (Ley KIDS) de la Cámara de Representantes porque, aseguran, debilitaría la capacidad de los estados para proteger a los niños en línea, al tiempo que eximiría a las grandes empresas tecnológicas de rendir cuentas.

Pero la coalición dio su apoyo a la versión del Senado, la Ley de Seguridad Infantil en Línea (KOSA), que incluye «una disposición clave sobre el deber de diligencia que exige a las plataformas en línea actuar en el mejor interés de los menores» al tiempo que preserva la autoridad de los estados para hacer cumplir protecciones más estrictas para niños y adolescentes, añade el comunicado.

La posición de los fiscales sobre ambos proyectos de ley está contenida en una carta enviada a los líderes de los partidos Demócrata y Republicano en ambas cámaras legislativas. EFE

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