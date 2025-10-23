Irán acoge con satisfacción la puesta en libertad condicional de una iraní en Francia

Teherán, 23 oct (EFE).- Irán acogió con “satisfacción” la puesta en libertad condicional de una ciudadana iraní encarcelada desde febrero en Francia y que Teherán ha anunciado que formará parte de un intercambio de prisioneros con el país galo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, expresó su satisfacción por la puesta en libertad condicional de Mahdie Esfandiari, de 39 años, detenida en París por supuestamente promover el terrorismo en redes sociales, informaron medios iraníes a última hora de anoche.

Baghaei aseguró que el Ministerio de Exteriores “continuará con sus esfuerzos hasta que la compatriota iraní obtenga la libertad total y regrese a su patria”.

Esfandiari fue trasladada de prisión a una vivienda donde vivirá bajo supervisión policial hasta la vista de su juicio en diciembre o enero, explicó el portavoz a medios locales.

Las autoridades iraníes han acusado a Francia de detener a Esfandiari como “rehén” y han anunciado que será intercambiada “pronto” por dos presos franceses condenados en Irán a más de 30 años de prisión por cargos de espionaje.

Los dos franceses son Cécile Kohler, profesora de literatura de 40 años, y su pareja, Jacques Paris, de 70, encarcelados en Irán desde desde mayo de 2022 y condenados la semana pasada por cargos de espionaje para Francia, colaboración con Israel y conspiración contra la seguridad nacional.

Francia presentó en mayo pasado una demanda contra Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por la detención de los dos profesores, a los que París considera “rehenes de Estado”, denuncia que retiró a finales de septiembre.

Irán ha sido acusado por países occidentales de usar a presos con doble nacionalidad y extranjeros como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de “diplomacia de los rehenes” por otras naciones y organizaciones de derechos humanos.

En el último caso, Teherán liberó este enero a la periodista italiana Cecilia Sala en un aparente intercambio por el ciudadano iraní Mohammad Abedini, detenido en Italia a petición de Estados Unidos. EFE

