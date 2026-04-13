Irán advierte que los buques que se acerquen al estrecho Ormuz violan el alto el fuego

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Redacción internacional, 13 abr (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió en la madrugada de este lunes que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego, luego del anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes.

«La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el alto el fuego», señaló Al Jazeera en la red social X.

El pronunciamiento de la Guardia Revolucionaria se conoció luego de que Estados Unidos anunciara que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT).

«El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán», indicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses «no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes», aclaró la nota.

El anuncio del Centcom se produce después de que hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EE.UU. bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus «ambiciones nucleares», al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica. EFE

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