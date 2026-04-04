Irán afirma haber atacado con drones objetivos de EE.UU. en Kuwait y EAU

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Teherán, 4 abr (EFE).- El Ejército iraní afirmó este sábado haber atacado varios objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en una nueva fase de sus operaciones con drones.

Mediante un comunicado, el Ejército anunció haber lanzado drones Arash-2 contra un radar de detección de misiles y drones de combate del Ejército estadounidense, así como contra instalaciones de la industria del aluminio en Emiratos Árabes Unidos, además de un cuartel de mando de unidades mecanizadas, blindadas y de helicópteros en Kuwait.

El documento sostiene que Estados Unidos mantiene inversiones estratégicas en la industria del aluminio de EAU, utilizada —según afirma— en la fabricación de cazas como el F-35, además de misiles, tanques y vehículos blindados.

Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión regional, con intercambios de ataques que afectan a infraestructuras estratégicas y elevan el riesgo de una mayor escalada del conflicto, sobre todo después de que el presidente Donald Trump advirtiera hoy de que, si la República Islámica no alcanza un acuerdo para el fin de la guerra en 48 horas, desatará el “infierno” sobre el país. EFE

ash/vh