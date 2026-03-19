Irán anuncia ataque contra un caza furtivo F-35 de EE.UU. en su espacio aéreo

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) aseguró este jueves haber infligido daños a un caza furtivo F-35 del Ejército de EE.UU. en su espacio aéreo, mientras que Estados Unidos confirmó que una aeronave de este tipo se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en Oriente Medio.

Según informó la agencia Tasnim, la IRGC precisó en un comunicado que a las 02.50 hora local de este jueves uno de sus sistemas de defensa antiaérea «moderno» impactó una aeronave «agresora» estadounidense que sobrevolaba el centro de Irán, causándole daños.

La Guardia Revolucionaria, que difundió un vídeo infrarrojo del misil impactando en un avión, no precisó el alcance exacto de los daños ni el paradero del aparato.

Sin embargo, dos fuentes cercanas al asunto informaron a la cadena estadounidense CNN que una aeronave F-35 realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea de EE.UU. en Oriente Medio tras ser alcanzada por lo que se cree fue fuego iraní.

Asimismo, el capitán Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), confirmó, según la CNN, que el caza realizó un aterrizaje de emergencia tras una misión de combate sobre Irán, y precisó que la aeronave aterrizó sin incidentes y el piloto se encuentra en estado estable, sin explicar las causas del aterrizaje forzoso.

El F-35 Lightning II, cuyo coste supera los 100 millones de dólares por unidad, es un caza furtivo de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin, caracterizado por su diseño de baja detectabilidad radar, electrónica aeronáutica avanzada con sensores fusionados y capacidad para operaciones multiservicio.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, en el primer ataque israelí a la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva.

Hoy mismo, la Quinta Flota de la Armada de EE.UU., desplegada en Oriente Medio, fue blanco de un ataque «preciso» con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, según la IRGC. EFE

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