Irán ataca y prende fuego a una refinería en Catar y a un depósito de combustible en Riad

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- Irán lanzó ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar, que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, y en un depósito de combustible para aviones en Riad.

El Gobierno de Catar informó de que la defensa civil está atendiendo un incendio que ha provocado «graves daños» en Ras Laffan, el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

QatarEnergy confirmó el ataque asegurando que «los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener las llamas» y que «no ha habido ningún reporte de víctimas hasta el momento».

Este ataque se producen después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune.

Además, Irán también lanzó un ataque a EAU, alcanzando, según las agencias Fars y Tasnim -vinculadas a la Guardia Revolucionaria-, un incendio en un depósito de combustible usado para abastecer los aviones estadounidenses situados en la base del Al-Kharj.

El Ministerio de Defensa de EAU informó de que un dron en la gobernación de Al-Kharj fue interceptado y también otro que intentabla alcanzar una planta de gas en la región este del país.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian advirtió tras los ataques a la infraestructura energética de su país de consecuencias incontrolables» que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.

«Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo», dijo en X el presidente.

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.

El gobernador de Asaluyeh, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, dijo que los bombardeos provocaron incendios en varias partes de la instalación, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo, pero que los bomberos y las fuerzas de rescate consiguieron contener el fuego «lo más rápidamente posible» y «la situación en la zona está ahora completamente bajo control», sin que el ataque haya dejado víctimas.

El Ministerio de Exteriores de Catar condenó el ataque a Ras Laffan, que consideró «una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región». EFE

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