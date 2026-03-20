Irán celebra el regreso de casi todas las futbolistas como una victoria

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Teherán, 20 mar (EFE).- Irán ha celebrado como una victoria el regreso de casi todas las integrantes de la selección femenina de fútbol, que han sido recibidas como heroínas después de que dos de ellas decidieran quedarse en Australia.

Miles de personas dieron la bienvenida a las jugadoras anoche en la plaza de Valiasr de Teherán, donde recibieron ramos de flores y firmaron balones de fútbol, según mostró la televisión estatal.

Sobre ellas se había colocado un enorme mural donde aparecían varias de las jugadoras y se leía: “Mi decisión. Mi patria”.

Las jugadoras que llegaron a Australia para disputar la Copa Asiática Femenina 2026 antes del inicio de la guerra en Irán, generaron polémica al no cantar el himno nacional en su debut contra Corea del Sur, aunque sí lo hicieron posteriormente en otros partidos tras ser tildadas de «traidoras» por medios iraníes.

Ante el temor a posibles represalias, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia. Sin embargo, cinco desistieron días después en circunstancias que, según activistas de derechos humanos, podrían estar relacionadas con presiones o amenazas contra sus familias.

Tras conocerse la noticia, el Gobierno iraní apeló a las jugadoras a regresar a su país. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró a las integrantes del equipo que «no se preocupen» y les dijo: «Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!».

Al final, cinco de las mujeres que solicitaron asilo se echaron para atrás y decidieron volver a Irán.

Las dos jugadoras que decidieron quedarse en suelo australiano, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, entrenan con el equipo local Brisbane Roar (este).

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se encuentra ya en la tercera semana con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. EFE

jlr/ah