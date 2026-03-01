Irán confirma la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa

Teherán, 1 mar (EFE).- Irán confirmó este domingo la muerte en los ataques de Estados Unidos e Israel del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

“En el ataque brutal del régimen sionista contra Irán» el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, de general de brigada Aziz Aziz Nasirzadeh, han muerto también, informó IRNA.

Estas muertos se unen a las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, que fueron confirmadas esta mañana por el canal estatal Press TV.

La televisión estatal iraní confirmó esta madrugada la muerte de líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). EFE

jlr/jgb