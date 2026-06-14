Irán considera «inútil» negociar con EEUU tras el ataque en Beirut y pone en duda el acuerdo

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Irán declaró el domingo que es «inútil» continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos, y lo acusó de no cumplir sus compromisos, sembrando dudas sobre un acuerdo cuya firma Donald Trump aseguró era inminente.

El último obstáculo surgió horas después de que Israel, que lanzó la guerra con Estados Unidos en febrero, anunciara que su ejército realizó ataques contra Hezbolá, respaldado por Irán, en los suburbios del sur de Beirut, dejando tres muertos.

Previo a este ataque, Donald Trump había asegurado que Estados Unidos firmaría este domingo un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y se reabrirá de inmediato el estrecho de Ormuz, aunque Teherán todavía no lo ha confirmado.

«La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo», dijo el jefe de la delegación iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para terminar la guerra.

«Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino», añadió.

El presidente estadounidense, que ya ha anunciado sin éxito acuerdos inminentes en varias ocasiones, aseguró que la firma tendrá lugar el domingo, día en que cumple 80 años.

Pero Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio debe incluir el conflicto paralelo en Líbano.

Un alto responsable militar iraní advirtió el domingo que el ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut no quedaría «sin respuesta».

Un funcionario estadounidense dijo el viernes que el acuerdo que tenían sobre la mesa incluía al Líbano, que se vio arrastrado a la guerra más amplia cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, mediador clave en este conflicto, también había señalado que la firma del acuerdo sería el domingo.

Sin embargo, la agencia de noticias Fars de Irán, citando a «una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní», aseguró este domingo que «la República Islámica de Irán aún no ha tomado ni anunciado su decisión final».

– Cataríes en Teherán –

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, dijo el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, pero agregó: «No se puede descartar la posibilidad de que esto ocurra en los próximos días».

Mientras tanto, una delegación de Catar, otro de los países mediadores, llegó el domingo a Teherán, según medios iraníes.

Algunas de las concesiones que incluiría el acuerdo han generado hostilidad entre los líderes conservadores iraníes y el sábado una agencia iraní publicó un video de decenas de manifestantes coreando consignas contra el ministro de Exteriores.

Teherán ha insistido en que mantendrá el control del estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos ha repetido que eso sería inaceptable.

Desde que impuso su bloqueo del estrecho —el cual ha perturbado los mercados mundiales—, Irán ha exigido que los buques obtengan permiso de sus fuerzas armadas antes de cruzar la vía marítima y ha establecido un nuevo organismo para supervisarla y recaudar peajes.

Estados Unidos ha respondido con su propio bloqueo de los puertos iraníes.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo el viernes que el acuerdo sobre la mesa contemplaba el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

El conflicto empezó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que respondió atacando intereses estadounidenses en los países del Golfo aliados de Washington.

El 2 de marzo Líbano entró en la guerra con los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para «eliminar» al movimiento chiita.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.700 muertos desde marzo, según el gobierno libanés.

– Negociaciones estancadas –

Una tregua el 8 de abril puso fin a la mayor parte de ataques directos entre Irán y Estados Unidos, aunque no incluyó a Israel ni detuvo la guerra en Líbano.

Las negociaciones siguen estancadas en varios puntos: el programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz, el fin de las sanciones a Irán y la incorporación de Líbano al acuerdo de paz.

Según Araqchi, ministro de Exteriores iraní, el texto que se está negociando prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz.

La agencia iraní Mehr publicó el viernes un texto presentado como un borrador de protocolo en 14 puntos, que incluye el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo rápido de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero, una demanda clave de Irán, asfixiado por las sanciones.

Sobre el uranio enriquecido, Trump asegura que Estados Unidos irá a recuperarlo a Irán «en el momento oportuno».

Hasta ahora Washington afirmaba que cualquier acuerdo debería conducir al «desmantelamiento» del programa nuclear iraní y permitir recuperar el material para destruirlo y sacarlo del país.

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