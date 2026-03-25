Irán continúa la campaña de detenciones en medio de la ofensiva de EE.UU. e Israel

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Redacción Internacional, 25 mar (EFE).- Las autoridades iraníes informaron este miércoles sobre una nueva campaña de detenciones de 39 personas en varias partes del país a las que acusan de ser «miembros de grupos terroristas» y «mercenarios» al servicio de Estados Unidos e Israel, informó el Ministerio iraní de Inteligencia.

Según el ministerio, citado por la agencia de noticias Fars, 27 de los arrestados fueron acusados de «crear inseguridad mediante la creación de un núcleo operativo» en las provincias de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país.

Dos personas fueron acusadas de «crear un ambiente psicológico inseguro en la sociedad a través del ciberespacio», mientras que otras diez fueron acusadas de informar «al enemigo» sobre la ubicación de las fuerzas iraníes en Teherán.

La misma fuente señaló haber incautado 49 bombas caseras, 2 fusiles Kalashnikov, 16 pistolas, 50 cargadores, 1.500 cartuchos de munición y 7 dispositivos de internet satelital Starlink.

Las autoridades iraníes anunciaron ayer, martes, la detención de 466 personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos, siendo una de las mayores redadas de seguridad desde el inicio de la ofensiva israelí y estadounidense en Irán, el 28 de febrero.

En 25 días de guerra, los medios iraníes han informado de más de 1.000 detenciones en todo el país, relacionadas con individuos acusados de filmar lugares sensibles, compartir contenido contrario al Gobierno en internet o “colaborar con el enemigo”. EFE

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