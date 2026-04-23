Irán descarta reabrir Ormuz tras incautar dos buques, uno de bandera panameña

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Irán prometió el miércoles que no reabrirá el estrecho de Ormuz pese a la tregua y mientras Estados Unidos mantenga su bloqueo naval, al tiempo que anunció la incautación de dos buques, uno de ellos de bandera panameña, que intentaban cruzar esa vía estratégica.

La tensión sigue siendo alta en Ormuz, paso crucial para el transporte mundial de hidrocarburos y uno de los temas centrales de esta guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses contra la república islámica.

«Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval», dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabezó la delegación de Teherán en una primera ronda de conversaciones en Pakistán.

«La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible en medio de una violación flagrante del alto el fuego», remachó.

Por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no descartó una reanudación de las conversaciones entre las partes beligerantes en los próximos días.

«¡Es posible!», escribió en respuesta al mensaje de una periodista del diario New York Post, quien le preguntaba sobre la probabilidad de que se celebraran negociaciones en las próximas «36 a 72 horas», es decir, de aquí al viernes.

En tanto, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico cuya misión es proteger Irán, anunciaron que habían «incautado» dos «barcos infractores» que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujo hacia sus costas.

La Casa Blanca no consideró el decomiso como una infracción al alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril, ya que no eran navíos ni estadounidenses ni israelíes. «Eran dos buques internacionales», zanjó su portavoz, Karoline Leavitt, a Fox News.

Panamá confirmó la incautación de un buque que enarbolaba su bandera y «de propietarios italianos», el MSC Francesca, y su Cancillería acusó a Teherán de causar un «grave atentado» contra la seguridad marítima con una «escalada innecesaria» de las tensiones.

Una tercera embarcación fue blanco de disparos cuando se encontraba a 8 millas náuticas al oeste de Irán, según la agencia británica de seguridad marítima UKTMO, pero pudo salir del estrecho en dirección al puerto saudí de Yeda, de acuerdo con el sitio web Marinetraffic.

Según Teherán, los buques deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía bajo su control, mientras que Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Los precios del petróleo subieron más de 4% este jueves en las primeras operaciones asiáticas, antes de moderarse en los minutos siguientes, por la incertidumbre sobre las negociaciones entre ambas partes.

– Sin fecha límite –

Las conversaciones entre Washington y Teherán, que se suponía que se celebrarían a principios de semana tras una primera sesión el 11 de abril, tienen como objetivo encontrar un final duradero a una guerra que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha trastocado la economía mundial.

Trump había anunciado el martes una extensión indefinida de la tregua a pocas horas de su vencimiento, con el fin, dijo, de dar más tiempo a los iraníes para sumarse a las negociaciones de paz bajo los auspicios de los mediadores pakistaníes.

Pero «el presidente no ha fijado una fecha límite para recibir una propuesta de Irán», señaló a los periodistas Leavitt, al precisar que, «en definitiva, el calendario lo impondrá» Trump.

Hasta ahora ninguna delegación ha partido hacia Islamabad. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo que espera que ambas partes logren «concluir un ‘acuerdo de paz'».

El portavoz de Asuntos Exteriores iraní declaró el miércoles que «apreciaba» los esfuerzos de Pakistán para poner fin a la guerra, pero sin pronunciarse sobre la prolongación de la tregua.

Por otra parte, el máximo responsable civil de la Marina estadounidense, John Pehlan, dejó su cargo, informó el Pentágono, sin dar explicaciones sobre esta repentina salida.

– Muertos en Líbano –

En el otro frente principal de la guerra, cuatro personas murieron el miércoles en ataques israelíes en Líbano a pesar de otro alto el fuego vigente que expira el domingo, y cuya prórroga solicitará Beirut durante las conversaciones previstas para el jueves entre ambos países en Washington.

«Líbano pedirá la prórroga de la tregua por un mes, el estricto respeto del alto el fuego y el cese por parte de Israel de las operaciones de dinamitación y destrucción en las zonas donde está presente», indicó una fuente oficial de ese país a la AFP.

Israel afirmó antes de estas conversaciones que no tiene «desacuerdos graves» con su vecino, y lo llamó a «trabajar juntos» contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Según el último balance oficial, al menos 2.454 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.

Además, un ataque aéreo israelí mató a una periodista libanesa e hirió a otra el miércoles cerca de la frontera entre Líbano e Israel, según el periódico Al Akhbar, el medio para el cual trabajaba.

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