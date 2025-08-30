The Swiss voice in the world since 1935

Irán desmantela una red supuestamente vinculada a la agencia israelí de espionaje Mosad

Teherán, 30 ago (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado el descubrimiento y desmantelamiento de un equipo “terrorista” supuestamente vinculado al servicio de inteligencia israelí, Mosad, en la provincia de Jorasán Razaví, en el noreste de Irán.

“Ocho personas vinculadas al servicio de inteligencia del régimen israelí (Mosad) fueron identificadas y detenidas en la provincia”, informó la Guardia Revolucionaria de Jorasán Razaví en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

Según el informe, los detenidos mantenían contacto con agentes del Mosad y con grupos separatistas, y habían enviado información sobre centros estratégicos y figuras militares iraníes a la inteligencia israelí durante la guerra de 12 días con Israel en junio.

El comunicado detalla además que los arrestados recibían entrenamiento especializado de forma virtual y tenían previsto diseñar y ejecutar operaciones contra autoridades civiles y militares, así como sabotear centros clave en la ciudad de Mashad.

“Antes de que pudieran actuar, fueron capturados gracias a un monitoreo de inteligencia completo”, indicó el cuerpo militar de élite iraní y agregó que durante el operativo se incautaron materiales para la fabricación de lanzacohetes y bombas.

A principios de agosto, el Poder Judicial iraní informó del arresto de 20 personas por supuestamente trabajar para los servicios secretos de Israel, aunque precisó que algunas de ellas habían sido puestas en libertad sin cargos.

La Policía iraní, a su vez, anunció la detención de 21.000 personas sospechosas durante la guerra de 12 días con Israel, en la que Tel Aviv bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 31 muertos.

Desde el comienzo del conflicto, el 13 de junio, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a seis presos por colaborar con el Mosad. EFE

ash/amg

