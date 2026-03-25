Irán dice haber atacado otra vez al portaaviones de EE.UU. Abraham Lincoln

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Teherán, 25 mar (EFE).- El Ejército iraní afirmó este miércoles que ha vuelto a lanzar un ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que opera en el Mar Arábigo.

De acuerdo con una nota del Departamento de Relaciones Públicas del Ejército iraní, recogido por la agencia Fars, se dispararon misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense «con el buque como objetivo».

Por su parte, un comandante de la Armada iraní aseguró, en declaraciones recogidas por Fars, que «el desempeño y los movimientos» del portaaviones estadounidense son «monitoreados constantemente».

«Tan pronto como la flota hostil esté dentro del alcance de los sistemas de misiles, será blanco de los devastadores ataques de la Armada iraní», advirtió.

El pasado 1 de marzo, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró que el portaaviones USS Abraham Lincoln «no fue alcanzado» por cuatro misiles iraníes como había informado entonces la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

El USS Abraham Lincoln es un portaaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. EFE

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