Irán dice haber golpeado varios puntos de Israel y países del Golfo

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Redacción Internacional, 26 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán dijo en la madrugada del jueves haber atacado y golpeado varios puntos de Israel y de países del golfo Pérsico durante el vigesimosexto día de conflicto en Oriente Medio.

Según un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo de élite de Teherán, la República Islámica alcanzó objetivos con drones y misiles como la base Al Azraq en Jordania, la base Sheikh Isa en Baréin y Alí al Salem y Arifjan en Kuwait en su oleada número 79 de bombardeos.

También dirigió ataques contra centros «estratégicos, militares y de seguridad» del norte de Israel con «ataques continuos de misiles» en la oleada número 80 coordinados con la milicia chií libanesa Hizbulá.

Una nueva andanada de ataques con misiles alcanzaron más de 70 puntos de Haifa, Dimona y Khadra, también en Israel, según la Guardia Revolucionaria.

Este cuerpo de élite aseguró haber impactado un avión F-18 de Estados Unidos, algo que el Comando Central de Washington ha negado, y el portaviones Abraham Lincoln.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que desencadenó este conflicto, los ataques cruzados sobre Irán, Israel, Líbano y varios países del golfo Pérsico han sido constantes.

La madrugada de este jueves, Israel detectó varios ataques provenientes de Irán, según sus Fuerzas de Defensa (FDI), que no provocaron heridos.

Además, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijeron haber interceptado drones. EFE

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