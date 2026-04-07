Irán dice que atacó el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo

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Teherán, 7 abr (EFE).- Irán afirmó este martes que ha atacado con misiles y drones el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo y que habría sufrido «graves daños» según la versión de Teherán, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones energéticas en su territorio.

«El mayor complejo petroquímico de la región, situado en Al Jubail (Arabia Saudí) —propiedad de las empresas estadounidenses Sadara, ExxonMobil y Dark Chemical— sufrió graves daños a causa de ataques precisos con misiles y drones», informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

Estos ataques, que no han sido confirmados por Arabia Saudí, «se llevaron a cabo en respuesta a las recientes agresiones del enemigo estadounidense-sionista contra varios complejos petroquímicos en Irán», añadió Fars. EFE

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