Irán dice que EE.UU. es la mayor amenaza para la paz por sus acciones contra Venezuela

2 minutos

Teherán, 1 dic (EFE).- Irán denunció este lunes que Estados Unidos se ha convertido en “la mayor amenaza para la paz internacional” por su despliegue militar cerca de las costas venezolanas en el Caribe y el cierre del espacio aéreo venezolano por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estados Unidos, con su comportamiento durante este período, se ha convertido en la mayor amenaza para la paz y la seguridad internacional. En todos los rincones del mundo, somos testigos de acciones basadas en amenazas y fuerza bruta por parte de EE.UU.”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en su rueda de prensa semanal.

Baghaei denunció las amenazas estadounidenses contra Venezuela en referencia al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, y condenó además la orden de Trump el sábado de cerrar el espacio aéreo venezolano, calificándola de una acción “sin precedentes”.

“Estas medidas representan un patrón de comportamiento basado en la amenaza y el uso de la fuerza, y constituyen una violación flagrante de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, aseveró.

El Ministerio de Exteriores de Irán ya había condenado el sábado el anuncio de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano y dijo que la medida constituye un “acto arbitrario y una amenaza sin precedentes” para la seguridad y la protección de la aviación internacional.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado en repetidas ocasiones la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” del presidente estadounidense hacia Caracas en los últimos meses. EFE

ash/jlr/ah