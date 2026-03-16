The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán dice que luchará hasta que EE.UU. e Israel paren de imponer la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 16 mar (EFE).- Irán afirmó este lunes que sus fuerzas armadas están decididas a «defenderse el tiempo que sea necesario» en la guerra actual, hasta que EE.UU. e Israel comprendan que no pueden atacarles «cuando quieran y parar cuando les plazca».

«Nuestras fuerzas armadas y nuestro pueblo están decididos a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca», advirtió en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei.

Añadió que Irán no tolera que «dos regímenes malvados» (en referencia a EE.UU. e Israel) le impongan la guerra y, cuando les conviene o enfrentan problemas logísticos y defensivos, declarar un alto el fuego para reanudar agresiones poco después.

«El agresor, según la razón, la lógica y el derecho internacional, debe rendir cuentas. Hay que garantizar que esta guerra, o estas guerras intermitentes, no se nos impongan de nuevo periódicamente a nuestra región y a nuestro país», precisó.

El diplomático iraní recordó los ataques de junio pasado de EE.UU. e Israel, que durante doce días se dirigieron contra instalaciones nucleares, entre otras, y provocaron el asesinato de varias figuras militares y de seguridad iraníes.

Subrayó también que la guerra actual fue «impuesta» a Irán mientras el Gobierno negociaba con «seriedad» una salida pacífica a su programa nuclear. EFE

ms/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR