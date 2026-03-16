Irán dice que luchará hasta que EE.UU. e Israel paren de imponer la guerra

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Teherán, 16 mar (EFE).- Irán afirmó este lunes que sus fuerzas armadas están decididas a «defenderse el tiempo que sea necesario» en la guerra actual, hasta que EE.UU. e Israel comprendan que no pueden atacarles «cuando quieran y parar cuando les plazca».

«Nuestras fuerzas armadas y nuestro pueblo están decididos a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca», advirtió en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei.

Añadió que Irán no tolera que «dos regímenes malvados» (en referencia a EE.UU. e Israel) le impongan la guerra y, cuando les conviene o enfrentan problemas logísticos y defensivos, declarar un alto el fuego para reanudar agresiones poco después.

«El agresor, según la razón, la lógica y el derecho internacional, debe rendir cuentas. Hay que garantizar que esta guerra, o estas guerras intermitentes, no se nos impongan de nuevo periódicamente a nuestra región y a nuestro país», precisó.

El diplomático iraní recordó los ataques de junio pasado de EE.UU. e Israel, que durante doce días se dirigieron contra instalaciones nucleares, entre otras, y provocaron el asesinato de varias figuras militares y de seguridad iraníes.

Subrayó también que la guerra actual fue «impuesta» a Irán mientras el Gobierno negociaba con «seriedad» una salida pacífica a su programa nuclear. EFE

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