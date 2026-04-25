Irán ejecuta a un hombre condenado por trabajar para Israel

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Irán ejecutó este sábado a un hombre condenado por cumplir una «misión» por cuenta del espionaje israelí en enero, durante las protestas antirrégimen, indicó el poder judicial.

La de este sábado es la última en una serie de ejecuciones llevadas a cabo desde que el 28 de febrero estalló la actual guerra, con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Erfan Kiani fue ejecutado en la horca después de que la Corte Suprema confirmada su pena, indicó el Mizan Online, la web del poder judicial iraní.

Este medio presentó a Kiani como uno de los «principales operativos» de una «misión encargada por el Mosad», el servicio de inteligencia exterior israelí, durante unos incidentes en la provincia central de Isfahán.

El poder judicial dice que fue culpable de «destrucción de propiedad pública y privada, incendio intencionado, posesión y uso de cócteles molotov», atacar a agentes de la autoridad y «crear miedo y pánico entre los ciudadanos».

Las autoridades sostienen que las protestas masivas contra el régimen ocurridas en enero fueron instigadas por Israel, Estados Unidos y grupos opositores, como los ilegalizados Muyahidines del Pueblo.

Desde el 19 de marzo, las autoridades iraníes ejecutaron a nueve hombres relacionados con dichas protestas.

Irán es el segundo país del mundo que más recurre a la pena de muerte, sólo por detrás de China, según grupos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional.

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