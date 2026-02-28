Irán extiende su respuesta por Oriente Medio tras ataques que causan decenas de muertos

Teherán/Jerusalén, 28 feb (EFE).- Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Irán ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel esta mañana, según ha informado el ejército israelí, lo que ha hecho sonar de nuevo las alarmas en el centro del país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.

Los ataques se produjeron después de que a primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra objetivos en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados», señaló el cuerpo paramilitar iraní.

También fueron alcanzados objetivos en Arabia Saudí, que condenó «en los términos más enérgicos» la «brutal agresión» iraní contra los países del golfo Pérsico.

Catar, país que ha mediado entre Irán y Estados Unidos y que alberga la principal base militar en la región, y Emiratos Árabes Unidos, respondieron afirmando que se reservan el derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio

Decenas de niñas muertas en un colegio en Irán

Al menos 53 niñas murieron cuando la escuela de la ciudad de Minab en la que estaban esta mañana fue alcanzada en un ataque que además causó 48 heridos, según informó el ministerio de Educación de Irán, que tildó el bombardeo como «salvaje».

Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.

Se trata de uno de los pocos incidentes específicos asociados a los ataques de los que han podido conocerse detalles en el curso del día en medio de la censura impuestas por Israel e Irán a la hora de informar.

Los medios iraníes han difundido informaciones sobre el buen estado de los líderes de la República Islámica en medio de rumores sobre supuestas muertes de dirigentes en los ataques.

Israel: Sirenas, acopio de víveres y ataques a Irán

Una multitud de personas abandonó a toda prisa las calles de Jerusalén este sábado ante el repetido alarido de las alarmas antiaéreas, previo a la llegada de misiles procedentes de Irán en represalia a los bombardeos de Israel y EE.UU. contra el régimen de los ayatolás.

Las tiendas de alimentos y farmacias se abarrotaron en la Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, con palestinos haciendo acopio de litros de agua, kilos de arroz y otros víveres de cara a una creciente incertidumbre sobre la duración y la escalada de esta última ofensiva bélica.

El Ejército israelí aseguró que sus aviones han frustrado este sábado el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí desde el oeste de Irán, en un comunicado que acompañan con imágenes del ataque.

En la nota, indican que están operando «para eliminar las amenazas dirigidas al Estado de Israel y han desmantelado lanzaderas que estaban listas para disparar misiles hacia el Estado de Israel».

Reacciones entre el apoyo y el rechazo

Mientras tanto las reacciones no han dejado de sucederse.

China mostró este sábado su «gran preocupación» por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y pidió el «cese inmediato» de las operaciones militares para «mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio», y Rusia condenó «un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”

Entre los respaldos al ataque a Irán está el del ministro canadiense, Mark Carney, muy crítico con el presidente estadounidense Donald Trump, pero al que hoy apoyó.

«Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales», declaró Carney.

Otros como el presidente francés, Emmanuel Macron, alertó de que la escalada en Oriente Medio es «peligrosa para todos» y que «debe cesar», además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Entre los que condenaron el ataque a Irán el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que afirmó que «las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano», advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar afirmando que «contribuye a un orden internacional más incierto y hostil» y pidió «desescalada y diálogo»

El líder supremo iraní sigue vivo, aparentemente

El líder supremo de iraní, Ali Jameneí, sigue vivo «hasta donde yo sé», declaró este sábado el ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

El ministro informó de que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, pero altos cargos del Gobierno sobrevivieron. EFE

