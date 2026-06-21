Irán insta a EEUU a «medir sus palabras» al inicio de las negociaciones

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Irán aconsejó este domingo a Estados Unidos «medir sus palabras» tras un mensaje amenazante del presidente Donald Trump, una muestra de la tensión reinante al inicio de unas conversaciones en Suiza destinadas a ultimar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera», advirtió el jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf, en la red social X.

El presidente estadounidense había instado poco antes a Teherán a impedir que sus aliados en Líbano «causen problemas» y amenazó con retomar los ataques contra Irán si no lo hace.

La primera cláusula del protocolo de acuerdo firmado a distancia el miércoles por Donald Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, estipula que ambos países se comprometen «a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí».

El cruce de advertencias llegó poco después de la apertura de las conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes, acompañados por los mediadores de Catar y Pakistán, en un lujoso hotel de los Alpes suizos.

En concreto, los encuentros tienen lugar en un resort de lujo de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresitente, JD Vance, y la iraní por Mohamad Baqer Qalibaf.

Los participantes buscan que las discusiones desemboquen, en un plazo de 60 días renovable, en un acuerdo final que ponga fin a la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Las hostilidades causaron miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, y sacudieron la economía mundial.

En Suiza, Vance calificó la cita de «histórica» y expresó su esperanza en «pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní».

Pero son muchas las discrepancias que obstaculizan las negociaciones, empezando por el programa nuclear iraní, que lleva años socavando las relaciones bilaterales.

– Sin foto de grupo –

Según la televisión estatal iraní Irib, en la primera sesión de las conversaciones no se trató ese asunto. La misma fuente indicó que la delegación iraní declinó posar en una fotografía con los representantes de Washington.

Las conversaciones empezaron también en un contexto de enfrentamientos entre Israel y el movimiento islamista proiraní Hezbolá, que continuaron el viernes y el sábado en Líbano a pesar de que el memorando de acuerdo prevea el cese de las hostilidades en todos los frentes.

Debido a ello, Irán anunció en represalia el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Al menos 30 personas murieron el sábado en el este y el sur del territorio libanés.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que no se podrá sellar ningún acuerdo con Washington si las hostilidades no cesan en Líbano.

Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo con lanzamientos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, asesinado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que el ejército israelí permanecerá en el sur de Líbano «el tiempo que sea necesario», mientras que el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó la creación de una zona de seguridad israelí en el sur del país.

Más optimista, Vance aseguró este domingo que había constatado «progresos considerables» en los últimos días «para conseguir que el alto al fuego se mantenga en Líbano».

En ese país, según Baqai, rige actualmente una «frágil tregua».

Según el último balance del Minsiterio de Salud de Líbano, desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes han matado a 4.106 personas. En el mismo periodo de tiempo, el ejército israelí reportó el deceso de 36 militares.

– Cierre de Ormuz –

Las discusiones deberían durar «unos días», afirmó el sábado JD Vance, quien precisó que solo podría quedarse «uno o dos días» en Suiza, donde también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Si los dirigentes iraníes «están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación» con Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

Tras los enfrentamientos en el Líbano del sábado, el mando central del ejército iraní anunció que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo como respuesta a la «violación de los compromisos».

Irán había bloqueado al inicio de la guerra esta vía marítima estratégica, por la que solían transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo.

A pesar del anuncio del cierre, el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) indicó que 55 buques mercantes cruzaron el estrecho de manera segura el sábado.

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