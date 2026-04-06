Irán lanza ataques tras advertencia de Trump sobre reapertura del estrecho de Ormuz

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Irán lanzó el lunes nuevos ataques en Oriente Medio y amenazó con represalias «más devastadoras», luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que la república islámica debe reabrir el paso por el estrecho de Ormuz.

Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques con misiles y drones la mañana del miércoles, en momentos que Irán endurece su retórica con la amenaza de una respuesta más «devastadora» si se ataca su infraestructura civil.

Rescatistas israelíes recuperaron el lunes los cuerpos sin vida de dos personas entre los escombros de un edificio dañado en un ataque iraní en la ciudad norteña de Haifa.

La guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán se ha propagado a los países del Golfo por los ataques iraníes, y ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con fuertes aumentos en los precios del petróleo, que en la apertura del mercado el lunes superaban los 110 dólares el barril.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo, ante lo cual Trump advirtió el domingo que si Irán no abre «el jodido estrecho», los iraníes se enfrentarán a un infierno a partir del martes a las 20H00 (00H00 GMT).

Trump anunció posteriormente que el lunes daría una conferencia de prensa.

Aunque el gobernante aseguró estar cerca de un acuerdo con Teherán, el analista de seguridad Danny Citrinowicz consideró que «la perspectiva de un acuerdo negociado con Irán, al menos bajo las condiciones actuales, es casi inexistente».

– «Peligroso juego» –

De hecho, Irán refutó las declaraciones de Trump en duros términos.

«Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu», publicó poco después en X el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«No se equivoque: no ganará nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego», agregó, en un mensaje escrito en inglés.

Rusia, aliado de Irán, también condenó las amenazas de Trump y llamó a Washington a dejar «el lenguaje de los ultimátums» y volver a las negociaciones, según la oficina del canciller Serguéi Lavrov.

Sin embargo, en Teherán, muchos vecinos parecían indiferentes a las nuevas amenazas, según un periodista de la AFP.

En un parque, unos jóvenes bromeaban en un pícnic. Unos metros más allá, dos amigos jugaban con un disco volador, y escuchaban música techno. Otro volaba una cometa y un grupo de chicas jugaba al fútbol, con el cabello al aire, sin velo.

– Aviador «sano y salvo» –

El mandatario republicano anunció el domingo que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado.

El avión, un caza-bombardero F-15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en vuelo.

El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura con vida del segundo ocupante.

El primer piloto logró ser rescatado poco después del incidente en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Trump informó en un principio que el militar estaba «sano y salvo», pero más tarde dijo que el piloto está «gravemente herido».

El ejército de Irán aseguró haber derribado cuatro aparatos estadounidenses implicados en la operación, que se cobró la vida de cinco iraníes, según la agencia Tasnim.

– «Solidaridad con el sur» de Líbano –

En respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, Irán continuó atacando este domingo infraestructuras críticas de los países del Golfo, a quienes acusa de permitir que las tropas estadounidenses usen su territorio para las operaciones militares.

Las autoridades emiratíes reportaron un «incidente», que no dejó víctimas, en el puerto de Jor Fakkan tras un bombardeo iraní.

Para el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, la estrategia de Irán de atacar a sus vecinos «de hecho, consolidará el papel de Estados Unidos (…) no lo reducirá».

En otro frente, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que su ejército intensificará los ataques contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, que arrastró a su país al conflicto al lanzar ataques contra Israel en respuesta a su ofensiva contra la república islámica.

En Líbano, los bombardeos israelíes y los combates han causado más de 1.400 muertos desde comienzos de marzo y obligado a millones de personas a abandonar sus hogares.

Tres personas murieron el domingo en un bombardeo israelí contra un edificio de apartamentos en el este de Beirut, según el Ministerio de Salud libanés.

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