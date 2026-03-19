Irán lanza cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en poco más de una hora

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Jerusalén, 20 mar (EFE).- Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países el pasado 28 de febrero.

El Ejército israelí avisó de las cuatro oleadas de misiles sobre la ciudad santa, que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones de posibles intercepciones.

Unos minutos después de la cuarta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.

El Servicio de Bomberos de Israel dijo haber recibido informes iniciales sobre algunos impactos en el distrito de Jerusalén y aseguró que equipos de rescate se dirigieron al lugar.

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) no reportó ningún herido hasta el momento.

Estas andanadas tan seguidas, que no habían ocurrido en Jerusalén desde el principio de la guerra, se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, diera una rueda de prensa desde su oficina en esta ciudad.

Netanyahu aseguró que Irán se ha quedado sin «capacidades para producir uranio ni misiles balísticos» y también afirmó que Israel «actuó solo» en el ataque contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar.

Durante el jueves, Teherán ya había lanzado doce andanadas de misiles contra distintos puntos de Israel, incluidos proyectiles de racimo, que tampoco dejaron heridos graves.

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