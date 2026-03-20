Irán niega tener excedentes de petróleo tras declaraciones del Tesoro de EE.UU.

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Redacción internacional, 20 mar (EFE).- Irán negó este viernes tener excedente de petróleo para ofrecer a los mercados internacionales, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declarara que Washington podría levantar las sanciones al petróleo iraní almacenado en alta mar.

«Actualmente, Irán prácticamente no tiene excedente de crudo para abastecer otros mercados internacionales», afirmó el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi.

En un mensaje en su cuenta de X, Ghodousi denunció que la declaración del secretario del Tesoro tiene «como único objetivo infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado».

Ayer, Bessent avanzó que el Gobierno de EE.UU. estudia medidas de urgencia para contener la escalada del precio del crudo como «retirar» las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito marítimo, que estimó en unos 140 millones de barriles.

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo hoy que se espera que ese petróleo iraní al que Washington estudia levantar las sanciones llegue al mercado en un plazo de 30 a 45 días.

Ante la escalada del precio del petróleo, la Administración estadounidense de Donald Trump ha propuesto varias medidas para intentar contener el precio.

EE.UU. liberará 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, sumándose así a la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó sacar al mercado 400 millones de barriles adicionales. EFE

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