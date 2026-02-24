Irán promete reaccionar «con fuerza» ante cualquier ataque de EEUU

Irán advirtió el lunes que cualquier ataque de Estados Unidos, incluso limitado, provocaría una respuesta «con fureza», después de que Donald Trump mencionara esta posibilidad días antes de nuevos contactos diplomáticos entre los dos países.

El presidente estadounidense, que presiona a Irán para un acuerdo que incluya el tema nuclear, ha ordenado un amplio despliegue naval y aéreo en Oriente Medio, sin cerrar la vía diplomática.

«No hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final», declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán.

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Trump, quien dijo el viernes que estaba considerando un ataque limitado contra Irán si las negociaciones fracasaban.

«Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos», recalcó Baqai.

– «Fácil de ganar» –

En Ginebra, el vicecanciller iraní, Kazem Qaribabadi, advirtió el lunes del riesgo de una «escalada» regional y llamó «a todos los países comprometidos con la paz y la justicia a tomar medidas significativas» para evitarlo.

Por su parte, el embajador chino ante la ONU en Ginebra, Shen Jian, urgió «evitar empujar la cuestión nuclear iraní hacia la confrontación».

«Por prudencia», Estados Unidos ordenó la evacuación del personal no esencial de su embajada en Beirut, mientras que el movimiento libanés Hezbolá, pro-Irán, ya anunció que no permanecería neutral si Washington atacara.

El lunes, Trump desmintió artículos de prensa según los cuales el jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Dan Caine, le habría advertido en contra de una intervención militar de gran envergadura en Irán.

En su red Truth Social, el presidente afirmó que Caine «preferiría no ver una guerra, pero, si se tomara la decisión de intervenir militarmente contra Irán, opina que sería algo fácil de ganar».

En este clima de tensión, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó el lunes que Israel se mantiene «vigilante y preparado para cualquier escenario».

El jueves, Trump dijo que se dio un plazo de «diez a quince días» para decidir sobre un eventual recurso a la fuerza contra Teherán.

– Tercera ronda el jueves –

Estados Unidos e Irán celebrarán el jueves en Ginebra nuevas conversaciones indirectas bajo mediación de Omán, tras dos sesiones desde principios de febrero, confirmaron el lunes los tres países.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, jefe de la delegación negociadora, afirmó el domingo que existen «buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática en la que todos ganen».

Araqchi dijo que espera entregar pronto «una primera versión» del texto al equipo estadounidense, encabezado por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Las anteriores conversaciones entre ambos países se vieron interrumpidas en junio de 2025 por la guerra desencadenada por Israel contra Irán, en la que intervino Washington bombardeando instalaciones nucleares de la República Islámica.

Trump aseguró entonces haber «aniquilado» el programa nuclear iraní durante esos bombardeos, aunque el alcance exacto de los daños sigue siendo desconocido.

Los países occidentales temen que Teherán busque dotarse de armamento nuclear, mientras que Irán insiste en que solo desea desarrollar un programa nuclear civil.

– Nuevas manifestaciones –

A cambio de un acuerdo sobre su programa nuclear, Irán espera que Estados Unidos levante las sanciones que socavan su economía.

Estas nuevas tensiones entre Washington y Teherán repuntaron tras la represión sangrienta, en enero, de un amplio movimiento de protesta antigubernamental en Irán, que llevó a Trump a prometer «ayudar» al pueblo iraní.

En los últimos días, hubo nuevas manifestaciones contra el poder en varias ciudades.

El lunes, videos difundidos en redes sociales y verificados por la AFP mostraban a estudiantes de una universidad de Teherán quemando la bandera de la república islámica, adoptada tras la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

