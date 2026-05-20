Irán promete una guerra «más allá de la región» en caso de nuevos ataques

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Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron el miércoles extender la guerra «más allá de la región» de Oriente Medio en caso de que Estados Unidos e Israel vuelvan a atacar el país.

«Si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán», indicaron los Guardianes en un comunicado publicado en su sitio web, Sepah News.

«El enemigo estadounidense-sionista (…) debe saber que, a pesar de la ofensiva llevada a cabo contra nosotros con todas las capacidades de dos ejércitos, los más costosos del mundo, no hemos desplegado todo el poder de la Revolución Islámica», añadieron.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con atacar Irán si no se alcanzaba un acuerdo con ese país para poner fin de manera duradera a la guerra.

Trump apuntó que daba a Teherán «dos o tres días, quizá el viernes, sábado, domingo, algo así, quizá a principios de la semana próxima».

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que un «retorno a la guerra traería muchas más sorpresas» de parte de su país.

Los ataques israeloestadounidenses lanzados el 28 de febrero costaron la vida a varios altos responsables iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenando ataques iraníes de represalia en toda la región.

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