Irán quiere limitar las conversaciones con EEUU a su programa nuclear

Irán desea que las conversaciones con Estados Unidos que se inician el viernes en Omán se limiten a su programa nuclear, aunque Washington también quiere abordar la cuestión de los misiles balísticos.

Los dos países mantuvieron conversaciones a principios de 2025 con mediación de Omán.

Pero una guerra en junio de ese año, desencadenada por Israel y a la que se unió brevemente Estados Unidos, hizo fracasar el proceso antes de que se diera el sexto encuentro.

Tras la represión del movimiento de protesta en Irán a principios de enero, Donald Trump amenazó con una nueva intervención militar.

Finalmente el presidente de Estados Unidos parece haber optado por la diplomacia y presiona a Irán para concluir un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico.

Los países occidentales, empezando por Estados Unidos e Israel –considerado por los expertos como la única potencia nuclear en Oriente Medio–, sospechan que Irán quiere dotarse del arma nuclear, algo que siempre ha negado.

Estados Unidos bombardeó en junio de 2025 tres instalaciones nucleares en Irán (Fordo, Natanz e Isfahán), lo que permitió, según Trump, «aniquilar» el programa nuclear del país. No obstante, no se conoce la extensión exacta de los daños.

Antes de estos ataques, Irán enriquecía uranio al 60% según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es decir, muy por encima del límite del 3,67% autorizado por el acuerdo nuclear de 2015, actualmente caduco, concluido con las grandes potencias.

En respuesta a la retirada de Estados Unidos de ese acuerdo en 2018, Irán dejó de cumplir sus compromisos.

El uranio enriquecido entre el 3% y el 5% sirve para alimentar las centrales nucleares para la producción de electricidad.

Hasta el 20%, sirve para producir isótopos médicos, utilizados especialmente en el diagnóstico de ciertos cánceres.

Pero, a partir de este umbral, puede tener aplicaciones militares potenciales, según los expertos. Y para fabricar una bomba, el enriquecimiento debe elevarse hasta el 90%.

– Nuclear civil –

Donald Trump ha pedido varias veces prohibir totalmente a Irán el enriquecimiento de uranio, una condición que sería mucho menos favorable para el país que el acuerdo de 2015.

Irán defiende su derecho de usar energía nuclear civil, tal como contempla el Tratado de No Proliferación (TNP) del que es signatario.

Hay mucha incertidumbre sobre las reservas de Irán de más de 400 kg de uranio altamente enriquecido. Los inspectores del OIEA las vieron por última vez el 10 de junio.

Según el organismo de la ONU, Irán es el único Estado sin armas nucleares que enriquece uranio al 60%.

Si ese uranio no ha sido destruido y se enriqueciera hasta el 90%, permitiría en teoría fabricar más de nueve bombas.

Pero según Alí Shamjaní, asesor del líder supremo iraní, «el material está bajo los escombros» de las instalaciones nucleares bombardeadas en junio.

«No hemos emprendido ningún intento para extraerlas (…) porque es peligroso», aseguró esta semana a la cadena Al Mayadeen.

«Estamos discutiendo esta cuestión con el OIEA para encontrar una solución garantizando al mismo tiempo la seguridad», añadió. Los inspectores siguen sin tener acceso a los lugares atacados.

Varios países, como Rusia, han propuesto a Irán custodiar sus reservas de uranio enriquecido, algo a lo que Teherán se niega.

«No hay ninguna razón para trasladar las materias al extranjero cuando podemos eliminar las fuentes de preocupación» sobre su uso final, insistió Shamjaní.

Irán quiere que las conversaciones se limiten a la cuestión nuclear y al levantamiento de las sanciones.

En 2018, la retirada estadounidense del acuerdo nuclear estuvo motivada en parte por la ausencia de medidas para limitar el programa balístico de Irán, considerado una amenaza para Israel.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esta cuestión debería figurar en la mesa de negociaciones, en particular el alcance de los misiles, pese a la negativa de Irán.

La República Islámica lidera el llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal de grupos armados hostiles a Israel, de la que forman parte el movimiento Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza o los rebeldes hutíes en Yemen.

