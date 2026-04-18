Irán reabre parcialmente su espacio aéreo tras el cierre por la guerra

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Teherán, 18 abr (EFE).- Irán anunció este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado en las últimas siete semanas debido a la guerra con Estados Unidos e Israel, y permitirá el paso de vuelos internacionales por la parte oriental del país.

“El espacio aéreo del país y varios aeropuertos han sido reabiertos a partir de las 7:00 de la mañana de hoy, hora local (3:30 GMT)”, informó la Aviación Civil iraní, según reportó la agencia Tasnim.

La organización indicó que las operaciones se restablecerán de forma gradual y que el tránsito de vuelos internacionales a través del espacio aéreo iraní está permitido en las rutas situadas en el este del país.

Según la Aviación Civil, la reapertura se decidió tras una evaluación de las condiciones de seguridad realizada por el comité de coordinación civil-militar.

Asimismo, señaló que la reanudación completa de las operaciones dependerá de la preparación técnica y operativa de los sectores civil y militar encargados de la gestión aeroportuaria.

El espacio aéreo iraní fue cerrado tras el inicio de los bombardeos israelí-estadounidenses el 28 de febrero, que continuaron durante 39 días consecutivos antes de que entrara en vigor un alto el fuego de dos semanas el 8 de abril, el cual expira el próximo miércoles. EFE

ash/alf