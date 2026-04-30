Irán se niega a ceder sobre el estrecho de Ormuz en un nuevo pulso a EEUU

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Irán advirtió este jueves a Estados Unidos que el bloqueo de sus puertos está «condenado al fracaso» y prometió un estrecho de Ormuz sin presencia estadounidense, en un nuevo pulso que hace fluctuar los precios del petróleo.

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo sigue bajo mínimos por esa vía marítima por donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

Según un alto cargo estadounidense, el presidente Donald Trump sopesa prolongar esta medida «durante meses si fuera necesario», lo que llevó a una respuesta desafiante de Teherán.

«Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz», afirmó el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en un mensaje escrito.

Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, muerto en un ataque el primer día de la guerra. No ha sido visto en público desde entonces y, según varias fuentes, resultó herido.

El líder supremo agregó que las bases de Estados Unidos en el Golfo, atacadas por Irán en represalia, «carecen de la capacidad de garantizar su propia seguridad, por no hablar de la capacidad de brindar seguridad a sus aliados».

También elogió lo que denominó «el nuevo marco jurídico y la gestión» iraní del estrecho de Ormuz.

Poco después el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohamad Baqer Qalibaf, insistió en ello.

«Gestionando el estrecho de Ormuz, Irán se otorgará a sí mismo y dará a sus vecinos un futuro libre de la presencia e injerencia de Estados Unidos», dijo en X con motivo de la fiesta nacional del Golfo Pérsico.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había dicho que cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo «está condenado al fracaso».

– Fluctúa el petróleo –

Esta situación disparó los precios del petróleo. El barril de Brent para entrega en junio llegó a superar los 126 dólares, su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Más tarde bajó a 113 dólares, posiblemente porque expira en junio y el mercado toma en cuenta la posibilidad de que la situación mejore para el próximo vencimiento, que es en julio.

Este jueves, Trump recibirá un informe del almirante Brad Cooper, comandante estadounidense para Oriente Medio, sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán, indicó el medio Axios.

El mandatario estadounidense declaró a este medio que su estrategia naval está «asfixiando» a los iraníes.

Trump enfrenta una intensa presión para que termine la guerra, impopular incluso entre su base de apoyo, dado que ha disparado la inflación.

Además ya ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares, según el Pentágono.

– «Es tan desmoralizador» –

En Irán los habitantes oscilan entre la angustia y el fatalismo, en un contexto de deterioro de la situación económica y de debilitamiento de la moneda.

«Es tan desmoralizador», declara Morteza, un informático de Teherán, a una periodista de la AFP que ha hablado con él desde París.

«La república islámica sigue en pie, se ha destrozado la vida a inocentes durante esta guerra», afirma.

«Probablemente, Estados Unidos busca una acción militar decisiva que obligue a Irán a capitular. Eso no funcionará», advirtió en X Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv.

«Lo que 40 días de ataques continuados no han logrado conseguir no se logrará de repente» con nuevos ataques, añadió.

Las repercusiones del bloqueo se notan cada día un poco más en la economía mundial, entre la escasez creciente, los repuntes de inflación y las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento.

– «Graves dificultades» –

«El mundo se enfrenta a la crisis energética más grave de su historia», afirmó el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, quien considera que «los mercados del petróleo y del gas van a atravesar graves dificultades».

En el frente libanés, nueve personas, entre ellas dos niños, han muerto en ataques israelíes en el sur del país, según las autoridades.

El presidente Joseph Aoun ha condenado las «persistentes violaciones» del alto el fuego por parte de Israel y ha pedido que se ejerza «presión» sobre el país para que respete el derecho internacional.

Las operaciones llevadas a cabo en el Líbano por Israel, que combate al movimiento proiraní Hezbolá, han causado más de 2.500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades libanesas.

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