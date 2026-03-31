Irán teme no se puedan restaurar todos los daños causados por ataques a lugares históricos

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Teherán, 31 mar (EFE).- El secretario general de la Comisión Nacional de la UNESCO de Irán, Hasan Fartusi, afirmó este martes que es probable que no sea posible reparar algunos de los daños que han sufrido monumentos y lugares históricos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Los especialistas nos han dicho que es posible que no se puedan reparar algunos de los daños provocados en los ataques”, dijo Fartusi en una rueda de prensa en Teherán.

“No solo se trata de los edificios, es acerca de la cultura y la civilización”, subrayó.

El funcionario puso como ejemplo el Palacio Verde del Complejo de Saadabad de Teherán, que sufrió daños el 18 de marzo.

Otro ejemplo que señaló fue el caso del Salón de los Espejos del Palacio Golestán, sala cubierta de cristales y de los que se rompieron el 14 % de los mismos.

“Incluso si puedes restaurar los daños ya no se trata del original”, se lamentó.

También mencionó los daños sufridos en la monumental ciudad de Isfahan, en la histórica plaza de Naqsh-e Jahan y la mezquita Jame, entre otros.

Fartusi afirmó que los lugares históricos de Irán no pertenecen solo al país persa sino a toda la humanidad.

El funcionario denunció que 120 lugares históricos han resultado dañados en la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, fecha desde la que el país persa vive ataques a diario. EFE

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