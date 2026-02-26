Irán y EEUU reanudan las negociaciones entre amenazas de ataque militar

Irán y Estados Unidos se reúnen este jueves en Ginebra para una tercera ronda de negociaciones con el objetivo de salir de la situación actual de «ni guerra ni paz», en palabras de Irán, bajo amenaza de un ataque estadounidense.

Desde enero, cada parte dice estar abierta al diálogo pero también a una operación militar.

Las dos delegaciones llegaron antes de las 10H00 (09H00 GMT) a la residencia del embajador de Omán, país mediador, cerca de Ginebra, constataron periodistas de AFP.

Washington quiere un acuerdo que garantice, entre otras cosas, que Irán no se dote de armas atómicas, un temor de las potencias occidentales desde hace tiempo.

El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado al Golfo un dispositivo militar masivo. El republicano asegura que privilegia la diplomacia, pero el martes acusó a Teherán de tener «ambiciones nucleares».

«Nuestro líder supremo [Alí Jamenei] ya ha declarado que no tendremos armas nucleares en absoluto», afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en un discurso.

«Incluso si quisiera avanzar en esa dirección, no podría, desde un punto de vista doctrinal, no me estaría permitido», aseguró.

El programa balístico iraní es otro de los temas de discordia. Washington quiere hablar de ello y también del apoyo de Teherán a grupos armados hostiles a Israel.

Teherán es reticente, lo cual disminuye la perspectiva de un acuerdo.

«El tema de las negociaciones (…) se centra en la cuestión nuclear», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmail Baqai. Añadió que su país presionará para que levanten las sanciones a las que se ve sometido y reiterará su derecho «al uso pacífico de la energía nuclear».

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esto es «un gran problema».

«Tenemos que hablar de otros temas además del programa nuclear», advirtió horas antes de la reanudación de las negociaciones en Suiza.

– «Oportunidad histórica» –

Irán ha «desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases» militares y quiere diseñar otros aún más poderosos, capaces de «alcanzar pronto a Estados Unidos», aseguró el martes el presidente Trump en su discurso sobre el estado de la Unión.

Teherán, que afirma haber limitado el alcance de sus misiles a 2.000 km, se defendió diciendo que son «grandes mentiras».

Irán dispone de un amplio arsenal, en particular los Shahab-3, que pueden alcanzar a Israel, su enemigo jurado, y a algunos países de Europa del Este.

Pese a las divergencias, Teherán asegura que un acuerdo está «al alcance de la mano», según el jefe de la diplomacia Abás Araqchi, a la cabeza de la delegación en las negociaciones. Para él se trata de una «oportunidad histórica».

El presidente Pezeshkian estima que la negociación permite salir de «esta situación de ‘ni guerra ni paz'».

Pero «el éxito de estas negociaciones depende de la seriedad de la otra parte y de su capacidad para evitar comportamientos y posiciones contradictorias», subrayó Araqchi el jueves.

– Negociaciones precedentes –

Estados Unidos está representado por el enviado Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Ambos países ya dialogaron recientemente en Omán y en Ginebra.

Un intento previo de diálogo colapsó cuando Israel atacó a Irán en junio, lo que inició una guerra de 12 días en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la República Islámica.

Trump amenazó con intervenir en el país para «ayudar» al pueblo iraní.

Emile Hokayem, analista de seguridad en Oriente Medio para el International Institute for Strategic Studies, estima que «la región parece esperar una guerra en este punto».

Asegura que varios países de Oriente Medio presionaron en enero «para convencer a Estados Unidos» de no atacar a Irán.

«Pero hay mucha aprensión en este momento porque se espera que esta vez» la guerra será mayor que la de junio, añadió.

