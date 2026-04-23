Irán y Estados Unidos mantienen el pulso sobre el estrecho de Ormuz

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Estados Unidos e Irán continúan este jueves su pulso en el estrecho de Ormuz, con Teherán descartando reabrir este paso marítimo crucial y Washington bloqueando los puertos iraníes, una situación que pone en peligro la reanudación de las conversaciones diplomáticas.

Ormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Donald Trump de la tregua, que entró en vigor el 8 de abril.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra desencadenada por un ataque israeloestadounidense contra Irán, la república islámica solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho.

Según Teherán, los buques deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz. Por su parte, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

El número de cruces del estrecho ha caído desde el domingo, debido a las restricciones impuestas por ambos países, y los incidentes que afectan a embarcaciones se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

Irán interceptó el miércoles dos buques en el estrecho, y un tercero fue blanco de disparos frente a las costas de Omán.

Por su parte, Estados Unidos afirmó que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un petrolero con crudo iraní en el océano Índico, la segunda operación de este tipo en tres días.

– La reapertura de Ormuz «no es posible» –

«La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible en medio de una violación flagrante del alto el fuego», afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, cuyo país denuncia regularmente el bloqueo estadounidense de sus puertos.

Por otra parte, Teherán recibió sus primeros ingresos procedentes de los peajes que ha impuesto unilateralmente en el estrecho, según un alto cargo iraní.

Y en el marco de su bloqueo, Washington ordenó a 31 buques, en su mayoría petroleros, que regresen a puerto, según el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Para Danny Citronowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, «es tentador creer que el tiempo y la presión acabarán por obligar a Irán a ceder. No será así. Prolongar un alto el fuego o reforzar un bloqueo marítimo puede hacer ganar tiempo a Washington, pero ninguna de estas opciones ofrece una vía hacia una solución duradera», escribió en X.

El bloqueo del estrecho pesa mucho sobre la economía mundial, y la gran incertidumbre sobre el desenlace del conflicto inquieta a los mercados.

Los precios del petróleo subieron brevemente el jueves más de un 4% al inicio de las operaciones en Asia, antes de moderarse.

Aunque las partes beligerantes llegaran a un acuerdo, desminar el estrecho de Ormuz podría llevar seis meses, lo que afectaría en igual medida a los precios de los hidrocarburos a escala mundial, estimó el Pentágono en una presentación clasificada ante el Congreso estadounidense, revelada el miércoles por The Washington Post.

Las negociaciones entre estadounidenses e iraníes, que debían reanudarse a principios de semana en Islamabad -tras una primera ronda celebrada el 11 de abril-, siguen en suspenso, a pesar del optimismo del presidente estadounidense Donald Trump, quien consideró «posible» un encuentro antes del viernes.

La capital pakistaní, bajo estricta vigilancia policial y militar, lleva varios días funcionando a medio gas, con colegios y comercios cerrados en la zona donde se iban a celebrar las conversaciones, a la espera de una hipotética llegada de las delegaciones.

– Muertos en Líbano –

En el otro principal frente de la guerra, en Líbano, cinco personas, entre ellas una periodista, murieron el miércoles en bombardeos israelíes pese a otra tregua vigente en esa zona desde el 17 de abril y que expira el domingo.

El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam acusaron el jueves a Israel de «atacar a periodistas» deliberadamente y de cometer un crimen de guerra por ello.

Líbano e Israel tienen prevista este jueves una ronda de diálogo en Washington.

«Líbano pedirá la prórroga de la tregua por un mes, el estricto respeto del alto el fuego y el cese por parte de Israel de las operaciones de dinamitación y destrucción en las zonas donde está presente», indicó una fuente oficial de ese país a la AFP.

Israel afirmó antes de estas conversaciones que no tenía «desacuerdos graves» con su vecino, y lo instó a «trabajar juntos» contra el grupo islamista proiraní Hezbolá.

Tras el inicio de la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá disparó contra Israel en apoyo a Irán, las fuerzas israelíes tomaron el control de una franja de territorio libanés de unos diez kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera.

Según el último balance oficial, al menos 2.454 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.

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