Irak anuncia retirada de coalición internacional de la base Ain al Asad en «próximos días»

Bagdad, 31 dic (EFE).- Irak anunció este miércoles que la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), liderada por Estados Unidos, se retirará «en los próximos días» de la base de Ain al Asad, en la provincia de Al Anbar (oeste).

«Las Fuerzas Armadas iraquíes asumirán la base de la coalición internacional en Ain al Asad en los próximos días, a principios de 2026», indicó Husein Alawi, asesor del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, en declaraciones a la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

La retirada es en cumplimiento del acuerdo que firmaron en septiembre del año pasado Irak y EE.UU., que es el líder de las fuerzas de la coalición internacional, en el que se estipula el fin de esta misión contra el EI en el país en un proceso de 12 meses.

También, en declaraciones a INA, el comandante adjunto del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, Qais al Muhamdawi, confirmó este miércoles que «la base de Ain al Asad está siendo entregada completamente» a las Fuerzas Armadas tras el fin de la misión.

Asimismo, Alawi informó a INA de que «el Gobierno está comprometido con el desarrollo de las relaciones de defensa entre Irak y EE.UU., en virtud del Acuerdo Marco Estratégico, así como con las relaciones con países amigos, lo que fortalece la seguridad nacional iraquí».

«Esto se produce en el contexto del fin de la misión y la transición a las relaciones bilaterales, (…) así como fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo mediante el desarrollo de capacidades, el intercambio de conocimientos y la realización de ejercicios conjuntos», añadió Alawi.

Para el asesor, este anuncio «marca el final de un capítulo importante en la guerra contra las bandas terroristas del EI, una guerra que duró 11 años».

«El Gobierno iraquí trabajará para completar la segunda fase de la misión de la coalición internacional en Irak en septiembre de 2026, específicamente en lo que respecta a Erbil», la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, avanzó Alawi. EFE

