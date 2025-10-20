Irak prohíbe el videojuego Roblox por sus riesgos «sociales, morales y de seguridad»

2 minutos

El Cairo, 20 oct (EFE).- El Ministerio de Comunicaciones de Irak anunció este lunes la prohibición del videojuego en línea Roblox en todo el país, tras una resolución del Tribunal Federal Supremo, al considerar que la plataforma supone un riesgo para los menores y vulnera las normas morales y sociales.

En un comunicado recogido por la agencia estatal iraquí, INA, el Ministerio explicó que la medida busca «proteger la seguridad social, preservar los valores éticos y educativos de las familias y garantizar la seguridad de los usuarios de internet en Irak».

Según la nota, una «investigación exhaustiva y un seguimiento de campo» revelaron que el juego contiene riesgos de tipo social, conductual y de ciberseguridad, entre ellos la posibilidad de que los niños y adolescentes sean objeto de acoso o extorsión en línea a través de los canales de comunicación directa que permite la plataforma.

El Ministerio advirtió además de la difusión de enlaces falsos y páginas no oficiales que suplantan la identidad del juego para robar datos personales, así como de su «impacto negativo en las costumbres y tradiciones sociales» y del incremento de casos de adicción digital y aislamiento entre los menores.

Roblox, un sistema multijugador que permite crear juegos, compartirlos y chatear con otros usuarios, cuenta con una base activa de más de 70 millones de jugadores diarios en todo el mundo, de los cuales se estima que un 60 % son menores de 16 años y un 40 % no supera los 13.

Aunque la empresa, que salió a Bolsa en Nueva York en 2021, asegura que observa el contenido y retira los juegos inapropiados, con cierta frecuencia surgen debates sobre la posible difusión de contenido no apto para menores en esta plataforma.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) alertó el pasado mes de septiembre del incremento de casos de menores que acuden a las consultas con «síntomas preocupantes» relacionados con el uso de esta plataforma. Autolesiones, ansiedad, alteraciones del sueño y cambios bruscos de humor son algunos de ellos.

Tras esta advertencia, Roblox afirmó que la seguridad es una «prioridad absoluta», y que el videojuego «está diseñado con rigurosas funciones de seguridad integradas».

Las autoridades iraquíes subrayaron que seguirán vigilando y evaluando el contenido de aplicaciones y juegos electrónicos «que puedan poner en riesgo los valores éticos o la seguridad de los usuarios», en coordinación con los organismos competentes. EFE

pab/kba/jgb