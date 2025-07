Israel (Galván) y Mohamed (El Khatib), dúo improbable en Aviñón frente a la polarización

Nerea González

Aviñón (Francia), 19 jul (EFE).- Con un nombre que desafía los esquemas de la polarización geopolítica actual, el bailaor flamenco y coreógrafo español Israel Galván y el artista francés de ascendencia marroquí Mohamed El Khatib unen fuerzas en ‘Israel & Mohamed’, un estreno del Festival de Aviñón en el que buscan sus puntos en común.

Desde el pasado 10 de julio y hasta el próximo día 23, los dos creadores hablan de sus infancias, de sus maneras de entender la vida, del arte, de sus trabajos y, sobre todo, de sus respectivos padres en el escenario del Claustro de Les Carmes del prestigioso festival dramático de la ciudad papal francesa, que es uno de los más grandes del mundo del teatro.

«Me gusta hacer colaboraciones con personas que no son de mi ámbito. Siento que no son muy obvias y que me salen cosas nuevas. En este caso, para mí, me ha salido como un baile de archivo mío», explica Galván (Sevilla, 1973) a EFE en la ciudad del sur de Francia, que como cada mes de julio se encuentra completamente absorbida por su festival teatral.

El proyecto nació porque tanto Galván como El Khatib son artistas asociados al Théâtre de la Ville de París y, gracias a esa vinculación, se fueron dando cuenta de que ambos, aun procediendo de culturas y disciplinas muy diferentes, tenían muchas cosas en común.

Y sobre todo vislumbraron paralelismos en la forma en la que sus padres los criaron: lo mejor que supieron, con mano dura y respeto a la religión, y también con decepción por el rumbo que sus hijos eligieron para sus carreras.

Ambas figuras paternas están presentes en la obra a través de entrevistas filmadas mientras sus hijos, tremendamente exitosos en sus respectivos campos, contestan al amor y también a los traumas de la relación paterno-filial con sus propias herramientas: la interpretación dramática en el caso de El Khatib y el baile en el de Galván.

Para el sevillano, eso se ha traducido en un lenguaje distinto, que no tiene «la tensión típica de la coreografía o de la danza o del baile», y que consiste más bien en «explicar a la gente con tu cuerpo y con el ruido un poco de tu de tu vida, de tu recorrido».

Los nombres juntos, una declaración

Además de sus paralelismos biográficos, las raíces andaluzas y flamencas de Galván entroncan con las raíces árabes de El Khatib (Beaugency, 1980) en una edición del Festival de Aviñón en la que el árabe sucede al español como lengua invitada.

Es algo que no solo está sirviendo para demostrar la riqueza del idioma y el músculo de su dramaturgia, sino también para denunciar de viva voz la intolerancia y la masacre que está ocurriendo en Palestina.

Así lo hace El Khatib con mucha acidez en el escenario, pero también con sobriedad a través de las opiniones de su padre, que le reprocha poner su nombre, típicamente árabe, junto a un «Israel».

«Aunque yo me llame Israel, soy de otro lado (…) Para mí no hay ningún mensaje, pero el hecho nada más de que nos llamemos por esos nombres y que no tengamos ningún problema de compartirlo ya es algo que hace pensar», reflexiona el bailaor español, sin dejar de apuntar que en sus giras por Oriente Medio él mismo no puede usar su nombre de pila.

Eso a pesar de contar con una carrera meteórica que le ha dado fama mundial y un palmarés en el que destacan, entre otros, tres de los premios más importantes del baile flamenco: el Premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1995), el Premio ‘El Desplante’ del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (1996), y el Premio del I Concurso de Jóvenes Intérpretes en la IX Bienal de Flamenco de Sevilla (1996).

Diez años más tarde, en 2005, también obtuvo el Premio Nacional de Danza en la categoría de creación, otorgado por el Ministerio de Cultura español, y en Aviñón esta es la cuarta vez que protagoniza un espectáculo de la selección oficial.

Las representaciones de ‘Israel & Mohamed’, que después pasará por otros festivales en Francia, Bélgica e Italia, no serán la única aparición de Galván en esta 79 edición, ya que el 25 de julio protagonizará ‘RITE’ junto a Marlene Monteiro Freitas.

Es un espectáculo que ya ha girado por lugares como España y en el que la directora caboverdiana (que el 5 de julio se encargó de inaugurar el festival con su obra ‘NÔT’) y el español hacen también colisionar sus universos artísticos. EFE

