Israel acelera la demolición de casas palestinas en Jerusalén Este para construir jardines

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Magda Gibelli Sánchez

Jerusalén, 12 abr (EFE).- Las viviendas de Mohamed y Mahmoud Odeh, en Silwan, un barrio de Jerusalén Este ocupada, quedaron este domingo reducidas a escombros por órdenes del Gobierno de Israel.

Los hermanos contrataron la maquinaria necesaria para derribar la casa en la que, hasta hace una semana, vivían once miembros de su familia.

«Mohamed es como un hijo para mí. Yo sé todo el esfuerzo que hizo para poner su casa en pie, es muy triste pensar que tuvo que verla convertida en escombros y pagar por ello», dijo a EFE Yaseen Rajbi de 64 años, quien vive en este barrio junto a su familia desde su nacimiento.

Deudas por demolición

Rajbi explicó que el coste de demoler una propiedad como la de Mohamed y Mahmoud puede alcanzar unos 14.000 euros, cifra que puede aumentar más del 100 % entre penalizaciones y otros gastos si, en lugar de hacerlo ellos mismos, es el Gobierno israelí quien ejecuta el derribo.

«Te cobran todo, si traen caballos, maquinarias innecesarias, por (el trabajo de) los policías y hasta por la comida de la policía», contó a esta agencia Rejek, otro vecino de la zona.

Las casas de Rejek y Rajbi se encuentran entre las propiedades del área de Al-Bustan, en Silwan, incluidas en la lista de demoliciones previstas para los próximos 60 días.

«La mía también está en riesgo de demolición y tiene multas. Tenemos 60 días para demolerla. Después de eso, el esfuerzo de 30 años puede desaparecer. Queremos vivir como cualquier persona, queremos tener un hogar», agregó Rajbi.

«No nos quieren aquí»

Este hombre de 64 años, con problemas de salud, observa junto a sus dos nietos de 6 y 12 años, la demolición de la casa contigua, mientras las paredes y el suelo de su propia vivienda se estremecen con cada golpe que ejecuta el martillo hidráulico de la retroexcavadora.

Rejek expresó este domingo su frustración, pese a temer que, por ser hombre, árabe y menor de 30 años, cualquier declaración a la prensa le cueste su libertad, pues aseguró que hace menos de dos años fue llevado a prisión por protestar contra las demoliciones.

«Quieren desalojarnos por el bien de ellos, para construir unos jardines, sin ninguna humanidad ni compasión. Todos los jóvenes de este barrio han sido arrestados decenas de veces, y yo soy uno de ellos. Nos han amenazado para que dejemos de defender nuestros hogares», dijo.

Casa por casa

Para este joven la realidad de Silwan es una: «las casas serán demolidas una a una. Esta es una política de limpieza étnica; no nos quieren aquí», lamentó.

De acuerdo con el informe del 2 de abril de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Jerusalén Este, la demolición de cinco viviendas en Al-Bustan, el 30 de marzo, desplazó a 18 personas, casi la mitad de ellas menores.

La última semana de marzo, esa oficina documentó la demolición de 29 estructuras de propiedad palestina por carecer de permisos de construcción emitidos por Israel, que son casi imposibles de obtener para los palestinos.

En la misma fecha, 15 familias palestinas, que suman 70 personas, incluidos 29 menores, fueron desalojadas de sus hogares en Batn al Hawa, también Silwan.

De acuerdo con Ocha dichas propiedades serán transferidas a Ateret Cohanim, una organización de colonos cuyas reclamaciones de propiedad han sido respaldadas por tribunales israelíes.

Mientras, en el caso de Al-Bustan, donde viven más de 1.500 palestinos, la municipalidad de Jerusalén desarrolla un plan vinculado a asentamientos israelíes para construir un «parque bíblico» y un aparcamiento. EFE

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