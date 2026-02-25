Israel acepta el nombramiento de Mohamed Haji como embajador de Somalilandia en el país

Jerusalén, 25 feb (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí anunció este miércoles que ha aceptado el nombramiento de Mohamed Haji como primer embajador de Somalilandia, la región separatista de Somalia, en Israel.

Un comunicado ministerial señala que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha dado el visto bueno a este nombramiento tras el establecimiento de relaciones entre Israel y Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, cuando Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer al territorio africano como un Estado independiente.

«El embajador Mohamed Haji se desempeña actualmente como asesor del presidente de Somalilandia y formó parte del grupo de funcionarios que promovieron el establecimiento de relaciones entre Israel y Somalilandia a lo largo de 2025», agrega el comunicado.

Además, Exteriores avanzó que pronto nombrará a un embajador de Israel en el territorio africano.

Somalilandia se comprometió también a adherirse a los Acuerdos de Abraham, con los que Israel estableció primero relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y después con Marruecos y Sudán, bajo la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia (de la que se separó en 1991).

Según medios estadounidenses, representantes israelíes y de Somalilandia se reunieron en varias ocasiones a lo largo del 2025, y además Israel habría tanteado reubicar en ese territorio a palestinos expulsados de Gaza, al igual que en otros países de África. EFE

