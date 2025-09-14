The Swiss voice in the world since 1935

Israel actualiza sus advertencias de viaje: prohíbe viajar a 5 países y no recomienda 10

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de Israel emitió este domingo una serie de recomendaciones para sus ciudadanos de cara a las próximas fiestas judías y al aniversario del 7 de octubre, entre las que recuerda que hay cinco países como Irán, Siria o Líbano a los que se les prohíbe viajar, y no recomienda hacerlo a otros nueve, entre ellos Arabia Saudí, Turquía, Egipto o Jordania.

En su última evaluación de «amenazas terroristas» para los israelíes que viajan al extranjero publicada este domingo antes del comienzo de las Altas Fiestas judías -Año Nuevo y Yom Kipur-, el CSN informa de que no ha emitido nuevas advertencias de viaje, sino actualizado «las principales tendencias» de dichas amenazas y «el nivel de amenaza que representan para los israelíes».

El CSN recomienda a los israelíes que se abstengan de viajar a cinco países a los que, según la ley israelí, tienen prohibido hacerlo -Irak, Yemen, Irán, Siria y Líban-, así como Arabia Saudí, donde tienen «limitaciones» para ello. También recomienda no viajar a nueve más: Turquía, Egipto, Jordania, Argelia, Bangladesh, Somalia, Pakistán, Afganistán y Libia.

En su informe, indica que con la continuación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza se ha identificado «una tendencia al deterioro de los incidentes antisemitas violentos y una escalada de las medidas por parte de grupos antiisraelíes, incluyendo intentos de agredir físicamente a israelíes y judíos en el extranjero».

Y advierte contra el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que «podría ser un hito significativo para las organizaciones terroristas, especialmente para Hamás y los grupos islamistas radicales».

Ello podría, añade, «alentar y motivar a elementos extremistas a llevar a cabo ataques terroristas contra israelíes o judíos en el extranjero».

El CSN cita la amenaza iraní, afirma que el grupo islamista Hamás está expandiendo sus actividades más allá de Gaza para llevar ataques en el extranjero y advierte contra los atacantes de simpatizantes del Estado Islámico y de Al Qaeda.

En este sentido, recuerda que viajar a la península del Sinaí, territorio egipcio adyacente a las fronteras israelíes, constituye «una amenaza grave», incluyendo su costa del Mar Rojo, un popular sitio turístico de buceo. EFE

