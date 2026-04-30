Israel afirma que la flotilla buscaba sabotear el plan de paz impulsado por Trump

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Jerusalén, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel aseguró este jueves que la Flotilla Sumud internacional, interceptada en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, tenía como objetivo sabotear la transición hacia la segunda fase del plan de paz para el enclave palestino promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado, Exteriores afirmó que la iniciativa fue impulsada por el grupo islamista Hamás «en alianza con provocadores profesionales», y que su propósito era interferir en los avances políticos de la tregua, además de «desviar la atención» de la negativa del movimiento a desarmarse.

«Debido al gran número de embarcaciones que participaban en la flotilla, al riesgo de escalada y a la necesidad de prevenir la ruptura de un bloqueo legítimo, se requirió una acción temprana de conformidad con el derecho internacional», sostiene la nota.

Asimismo, las autoridades israelíes aseguraron que la operación tuvo lugar en aguas internacionales «de forma pacífica y sin heridos».

Estas afirmaciones se producen después de que Exteriores informara de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino al enclave palestino, interceptada en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de territorio israelí.

En paralelo, el Ministerio difundió mensajes y contenidos en redes sociales en los que calificó la iniciativa como una «flotilla de los preservativos», acusando a los participantes de protagonizar un «espectáculo mediático». Además, publicó un video de, señaló, «activistas disfrutando en barcos israelíes» en el que se ve a una docena de personas haciendo volteretas.

En declaraciones a EFE, una representante de la oenegé israelí de derechos humanos Adalah señaló que sus abogados asistirán y representarán a los activistas en caso de ser trasladados a territorio israelí.

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron 22 barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente. EFE

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