Israel afirma que su Ejército está listo para reanudar combates en todos los frentes

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Jerusalén, 22 abr (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró en unas declaraciones difundidas este miércoles que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar «de inmediato y con contundencia» las operaciones militares «en todos los frentes».

Las declaraciones se enmarcaron en un discurso difundido por los canales oficiales del Ejército con motivo de una ceremonia, grabada previamente, del Día de la Independencia de Israel, en la que 120 soldados destacados fueron homenajeados en la residencia presidencial.

«El Ejército mantiene un alto nivel de alerta y preparación, y está listo para regresar de inmediato y con contundencia al combate en todos los frentes», afirmó Zamir.

El jefe militar señaló que esta preparación se ha consolidado tras meses de combates continuos desde los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que, según dijo, obligaron a las fuerzas armadas a trabajar para «restablecer su capacidad operativa» en distintos escenarios.

En ese contexto, según sus palabras, las fuerzas israelíes lograron «debilitar a Hamás» y llevar a cabo el rescate de sus rehenes, en referencia a la ofensiva que Israel inició hace más de dos años en la Franja de Gaza resultando en la muerte de más de 72.560 personas y la destrucción de más del 80 % del enclave palestino.

Zamir añadió que sus tropas mantienen «intensos combates» en Líbano con el objetivo de reforzar la defensa de las comunidades del norte del país, y mencionó también operaciones en Irán, aunque al tratarse de un mensaje grabado previamente y sin fecha de registro precisada, no está claro a qué momento concreto corresponden esas afirmaciones.

El Ejército israelí confirmó este miércoles nuevos ataques aéreos en el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, en acciones que calificó de «defensa propia». Israel mantiene desplegadas varias divisiones en la zona, donde controla una franja de entre 8 y 10 kilómetros desde la frontera y restringe el acceso a decenas de localidades libanesas.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la extensión del alto el fuego en la región, a petición de Pakistán, hasta que Irán presente una propuesta en el marco de las negociaciones en curso, aunque Washington mantiene medidas como el bloqueo naval a buques iraníes tras el fracaso de contactos previos. EFE

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