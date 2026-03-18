Israel anuncia que suspende la entrada de ayuda de la Unicef proveniente de Egipto a Gaza debido al «contrabando»

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Israel anunció el martes que suspendió la entrada de la ayuda transportada por Unicef con destino a la Franja de Gaza proveniente de Egipto, tras frustrar «un intento de contrabando» dentro de cargamentos de ayuda humanitaria coordinada por esta agencia de la ONU.

Esta tentativa fue detectada el martes en el paso de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza, por donde transita y se revisa la ayuda que llega de Egipto, según el Cogat, organismo del ministerio de Defensa encargado de asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

El Cogat anunció, en un comunicado, la suspensión «tras una tentativa de contrabando de tabaco y de nicotina en cargamentos de ayuda provenientes de Egipto y coordinados por Unicef», agencia de Naciones Unidas para la infancia.

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