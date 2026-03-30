Israel cerrará los cruces fronterizos de Gaza dos días de la Pascua judía

1 minuto

Jerusalén, 30 mar (EFE).- El COGAT, el ente militar israelí que administra los asuntos civiles en los territorios ocupados, anunció que mantendrá cerrados los cruces fronterizos con Israel de la Franja de Gaza (a través de los que entra la ayuda humanitaria) los días 2 y 8 de abril, en el marco de Pésaj (la Pascua Judía).

«Debido a las vacaciones de Pascua, los cruces de Israel a la Franja de Gaza cerrarán este jueves (2 de abril) y el miércoles (8 de abril)», recoge el comunicado de COGAT, en el marco de la Pascua.

El organismo militar señaló que permitirá la recogida de ayuda humanitaria en el lado gazatí de Kerem Shalom, en el extremo sureste del enclave.

COGAT reiteró además que sigue «permitiendo y facilitando la entrada de cientos de camiones en la Franja de Gaza cada día, de acuerdo con las necesidades identificadas por la ONU y organismos internacionales».

Aunque las fuerzas armadas israelíes han llegado a asegurar que en Gaza hay cuatro veces la cantidad de ayuda humanitaria necesaria, portavoces de la ONU han asegurado a EFE que, pese al mayor número de bienes que acceden a la Franja, aún no hay gran variedad o son caros para su población. EFE

pbj/fpa