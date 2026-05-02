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Israel confirma la llegada a su territorio de los dos activistas de la Flotilla detenidos

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Jerusalén, 2 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel informó este sábado de que el activista palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila han desembarcado en el país tras su arresto el jueves, después de que el Ejército israelí interceptara la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.

«Serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Ambos recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel», afirmó Exteriores israelí mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. EFE

ybp/rml

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