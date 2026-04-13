Israel continúa sus ataques al Líbano en vísperas de las conversaciones para una tregua

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Jerusalén/Beirut, 13 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este lunes en que Israel seguirá con su plan de crear una «zona de seguridad sólida y más profunda» en el sur del Líbano, donde dijo que los «combates continúan» pese al encuentro entre sus embajadores previsto este martes de cara a un posible alto el fuego.

Después de adentrarse este domingo en territorio libanés para arengar a sus tropas, que han iniciado una invasión terrestre del sur del país vecino contra el grupo chií Hizbulá, Netanyahu explicó que esta ocupación irá más allá de las cinco bases militares que Israel mantiene en el sur del Líbano desde noviembre de 2024.

«Hablamos de una zona de seguridad sólida y más profunda que previene el peligro de invasión y neutraliza la amenaza de los misiles antitanque», añadió este lunes al inicio de la reunión de su gabinete.

Este área equivale al 8 % del territorio libanés, todo el espacio comprendido entre la frontera de facto hasta el río Litani, y es de donde Israel ha expulsado a cientos de miles de civiles de sus casas entre bombardeos y órdenes de evacuación forzosa.

El primer encuentro

Los bombardeos israelíes continúan a pesar de que el pasado viernes la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en el que acordaron una reunión este martes en la sede del Departamento de Estado de EE.UU. en Washington.

En este encuentro se discutirá «el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre el Líbano e Israel», de acuerdo con el órgano presidencial.

Por su parte, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, confirmó en un comunicado que iniciarán «negociaciones de paz formales el próximo martes» con el Líbano, pese a que no existen relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sin embargo, Leiter aseguró que Israel se niega a discutir un «alto el fuego» con Hizbulá, una tregua que Pakistán anunció que estaba incluida en el acuerdo de 10 puntos que dio paso al cese el fuego acordado con Estados Unidos.

El movimiento, que no participa en las conversaciones pese a ser el único actor armado involucrado en el conflicto del lado libanés, continuó por su parte con sus ataques contra el norte de Israel y contra las tropas israelíes presentes en el sur del Líbano en la víspera de la reunión en Washington.

Solo entre la medianoche del domingo y primera hora de la tarde del lunes, Hizbulá reivindicó más de una treintena de estas acciones.

Ataques en Líbano

Por su parte, Israel tampoco ha cesado sus ataques contra el Líbano, que en las últimas 24 horas han causado 34 muertos y 174 heridos en diferentes partes del país, según datos del Ministerio libanés de Salud Pública.

En las áreas fronterizas del Líbano, la inminencia de las conversaciones no ha frenado la destrucción de viviendas por parte de las fuerzas israelíes, una táctica que ya pusieron en práctica durante la anterior guerra de 2024, sobre todo en los meses siguientes a la declaración de un alto el fuego.

Netanyahu calificó hoy de «aldeas terroristas» a todos los pueblos libaneses cerca de la divisoria con Israel, cuyas casas están siendo destruidas por el Ejército israelí, y dijo que los soldados entienden la necesidad de restaurar la seguridad de los ciudadanos del norte.

El Ejército israelí espera tomar «en días» una de esas localidades, Bint Jbeil, capital de la provincia homónima y que Israel no consiguió controlar en la guerra de 2006. EFE

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