Israel convoca a encargada de negocios española por quema muñeco de Netanyahu en El Burgo

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Jerusalén, 11 abr (EFE).- Israel convocó a la encargada de negocios española en Israel, la representación de España en el país desde la retirada de la embajadora, para recibir una reprimenda, a raíz de la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la festividad de la Quema de Judas de El Burgo (Málaga).

«El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez», asegura el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado difundido en la red social X, en el que comparte el vídeo de la quema del muñeco de Netanyahu.

Exteriores concluye el comunicado afirmando que la encargada de negocios española ha sido llamada a declarar, y critica que el Ejecutivo de España «guarda silencio» sobre el vídeo.

El pasado 5 de abril, los habitantes de El Burgo quemaron un muñeco de 7 metros lleno con unos 14 kilos de pólvora que representaba a Netanyahu. El evento era la tradicional Quema de Judas de la localidad, celebrada el Domingo de Resurrección.

La quema simbolizaba el mensaje «No a la guerra, al genocidio», según dijo a EFE la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez.

En 2025, la figura quemada fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El propio Netanyahu acusó ayer (viernes) a España de librar «una guerra diplomática» contra Israel, en referencia a sus repetidas críticas a la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos; o más recientemente posición contraria a la guerra con Irán y los ataques al Líbano.

Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat (sur de Israel).EFE

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