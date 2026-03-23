Israel critica que Irán ponga pegatinas a misiles con mensaje antiguerra de Pedro Sánchez

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Jerusalén, 23 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel criticó este lunes que el régimen iraní adhiere pegatinas con el mensaje antiguerra pronunciado por el presidente español, Pedro Sánchez, en misiles dirigidos a Israel, según un vídeo difundido en su cuenta de X.

«Pedro Sánchez: el régimen de los mulás de Irán te agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles?», recoge el mensaje.

En el montaje del vídeo compartido por Exteriores aparece un presunto combatiente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica pegando una pegatina -en inglés y farsi- sobre lo que parece el cuerpo de un misil en la que se lee: «Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, presidente».

En el vídeo en X se ve el logo del canal iraní Press TV.

Según otros medios que se han echo eco del vídeo difundido por Israel, el material original habría sido difundido por la agencia estatal iraní Tasnim.

«Ten en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles», concluye en un tono amenazante el mensaje de Exteriores.

El pasado 20 de marzo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó ante el resto de líderes de la Unión Europea (UE) su «no a la guerra», y reclamó a Europa una respuesta firme y unida que se aleje de la lógica belicista.

Asimismo, repitió que España no apoya la ofensiva contra Irán, que a fecha del 5 de marzo ya sumaba 1.230 muertos, por considerarla ilegal. EFE

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