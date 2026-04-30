Israel detiene a unos 175 activistas de la Flotilla tras interceptar una veintena de naves

1 minuto

Jerusalén, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

El comunicado, publicado en los canales de Exteriores, adjunta un video en el que se observa a una docena de activistas realizando volteretas y jugando con equipamiento del buque israelí con inscripciones en hebreo. EFE

ybp/rml