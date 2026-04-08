Israel dice haber alcanzado «grandes logros» en Irán, pero prevé seguir atacando el Líbano

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(Añade detalles de los ataques en Líbano)

Jerusalén, 8 abr (EFE).- El Ejército israelí aseguró este miércoles, el primero de alto el fuego, haber alcanzado «grandes logros» en los 40 días precedentes de guerra con Irán, pero dijo que van a continuar bombardeando el Líbano, donde «la amenaza persiste».

«Hemos conseguido grandes logros en Irán. Creo que es un poco prematuro sacar conclusiones en las primeras horas del alto el fuego, y además existe una capa de incertidumbre sobre cómo será el futuro ajena a factores del ámbito militar», dijo en una videoconferencia con medios el portavoz castrense, Nadav Shoshani.

Añadió que en el Líbano el Ejército también ha «logrado buenos resultados», pero insistió en que la «amenaza sobre la población civil israelí persiste», por lo que Israel no aceptará un alto el fuego simultáneo.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, apuntó en un comunicado en hebreo que Israel continuará atacando a la milicia chií Hizbulá «sin descanso» hasta «agotar todas las oportunidades para hacerlo».

El Ejército anunció este miércoles por la tarde haber atacado más de 100 objetivos en tan solo diez minutos en todo el Líbano, la mayor oleada de ataques desde el 2 de marzo, causando pánico entre la población civil.

Según Shoshani, este ataque a gran escala se produjo hoy tras semanas de «preparación meticulosa». La Fuerza aérea hizo uso de unos 50 cazas que lanzaron 160 bombas contra objetivos en el área central de Beirut, Bekaa y el sur del Líbano.

«Es algo en lo que hemos estado trabajando, planificando meticulosamente durante semanas. Se necesita tiempo para generar más de 100 objetivos precisos y para desarrollar la capacidad de realizar decenas de ataques aéreos en distintas ubicaciones de forma simultánea», dijo.

Más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel, sin incluir esta última oleada, de acuerdo con el recuento ode las autoridades libanesas.

Once soldados del Ejército israelí han fallecido en el sur de Líbano (uno de ellos por fuego amigo), mientras que dos personas han muerto por ataques de Hizbulá contra el norte de Israel y un tercero por fuego de artillería errado de las fuerzas israelíes. EFE

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