Israel dice haber atacado infraestructura de la fuerza de élite de Hizbulá en sur Líbano

Jerusalén, 26 feb (EFE).- El Ejército de Israel anunció el jueves el ataque a ocho complejos militares que atribuyó a Radwan, la fuerza de élite de la milicia chií Hizbulá en la zona de Baalbek, en el sur del Líbano.

«En los complejos se almacenaban numerosas armas, incluyendo armas de fuego y cohetes pertenecientes a Hizbulá», indicó el Ejército en un comunicado en el que afirmó que el grupo libanés utilizaba estas instalaciones para entrenarse y planificar «ataques terroristas contra las tropas y los civiles israelíes».

«Como parte del entrenamiento en los complejos, los terroristas realizaron simulacros de tiro y ejercicios adicionales centrados en el uso de diversas armas», agrega.

Israel insiste en que estos «intentos de rearme» de la milicia libanesa «constituyen una violación del alto el fuego», ya que «representan una amenaza para el Estado de Israel».

«El Ejército no permitirá que Hizbulá amplíe sus capacidades ni se rearme, y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza para el Estado de Israel», concluye el comunicado.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en el Líbano el 27 de noviembre de 2024, Israel ha bombardeado casi a diario el sur del país (y en ocasiones el Valle de la Becá, en el este, o Beirut en el norte), alegando presunta actividad de arme de Hizbulá.

El grupo chií, por su parte, no ataca territorio israelí desde diciembre de 2024. EFE

