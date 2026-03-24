Israel dice que ha bombardeado más de 3.000 objetivos en Irán en 25 días de guerra
Jerusalén, 24 mar (EFE).- El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.
El texto, detalla que ayer lunes decenas de cazas israelíes completaron una nueva «oleada de ataques a gran escala» contra infraestructuras del régimen en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea. EFE
